PS-Talent Tramnitz: Große Ziele und Formel-1-Traum

Auf den Spuren von Sebastian Vettel: Motorsport-Talent Tim Tramnitz geht mit großen Zielen in seine erste Formel-3-Saison nächstes Jahr - und träumt von der Königsklasse. "Der beste Rookie zu sein. Und dann auch um Podien und möglicherweise auch um Siege mitzukämpfen", sagte der 19 Jahre alte Hamburger im Interview mit web.de über seine Erwartungen an die nächste Saison. In der Zukunft will Tramnitz wie einst sein Idol Vettel "so früh wie möglich" in die Formel 1 aufsteigen, aber: "Es kommt noch sehr viel harte Arbeit auf mich zu."