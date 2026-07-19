Formel 3: Slater patzt in Spa und ist trotzdem der Gewinner

Audis Top-Talent Freddie Slater muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Formel 3 warten und hat den Sprung an die Spitze der Fahrerwertung knapp verpasst. Der 17 Jahre alte Brite gab in den letzten Runden in Spa-Francorchamps die Führung her und beendete das Rennen auf dem dritten Platz. Weil Spitzenreiter Ugo Ugochukwu keine Punkte einfuhr, kommt Slater der Spitze aber immer näher.
Slater verpasst Sieg
Der Audi-Junior rückt drei Rennen von Saisonende dennoch bis auf einen Punkt an seinen Titelrivalen Ugo Ugochukwu heran.
Freddie Slater in Spa-Francorchamps
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Den Sieg schnappte sich der Mexikaner Ernesto Rivera. In der Fahrerwertung liegt Slater nach nun sechs Rennwochenenden mit 103 Punkten nur noch einen Zähler hinter Ugochukwu. Drei Stationen verbleiben in der Formel 3 noch: Budapest (24. bis 26. Juli), Monza (4. bis 6. September) und Madrid (11. bis 13. September).
Noch im Sprint am Samstag war Slater leer ausgegangen – ausgerechnet nach einem Kontakt mit Ugochukwu. Am Sonntag erwischte er ganz vorne einen schwachen Start und fiel vom ersten auf den dritten Rang zurück. Nachdem Slater zwischenzeitlich wieder die Führung übernommen hatte, gaben in den letzten Runden die Reifen nach.