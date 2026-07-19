Formel 3: Slater patzt in Spa und ist trotzdem der Gewinner

SID 19.07.2026 • 09:28 Uhr Der Audi-Junior rückt drei Rennen von Saisonende dennoch bis auf einen Punkt an seinen Titelrivalen Ugo Ugochukwu heran.

Audis Top-Talent Freddie Slater muss weiter auf seinen ersten Sieg in der Formel 3 warten und hat den Sprung an die Spitze der Fahrerwertung knapp verpasst. Der 17 Jahre alte Brite gab in den letzten Runden in Spa-Francorchamps die Führung her und beendete das Rennen auf dem dritten Platz. Weil Spitzenreiter Ugo Ugochukwu keine Punkte einfuhr, kommt Slater der Spitze aber immer näher.

Den Sieg schnappte sich der Mexikaner Ernesto Rivera. In der Fahrerwertung liegt Slater nach nun sechs Rennwochenenden mit 103 Punkten nur noch einen Zähler hinter Ugochukwu. Drei Stationen verbleiben in der Formel 3 noch: Budapest (24. bis 26. Juli), Monza (4. bis 6. September) und Madrid (11. bis 13. September).