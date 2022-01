Formel E: Maserati steigt zur Saison 2023 als neues Team ein

Maserati-Geschäftsführer Davide Grasso: „Maserati wurde auf der Rennstrecke geboren und ich bin sehr stolz, dass Maserati die erste italienische Marke in der Formel E wird. Wir blicken auf eine lange Geschichte im Rennsport zurück und sind auch für die Zukunft bereit, Leistung zu bringen. In der FIA Formel-E-Weltmeisterschaft treffen wir in den Stadtzentren in aller Welt auf unsere Kunden und wollen den Dreizack so in die Zukunft führen.“