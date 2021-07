Formel 1, Silverstone: Hamilton holt Pole vor Verstappen - Vettel Zehnter

Das Qualifying am Freitagabend findet dabei im gewohnten Modus mit den drei Abschnitten Q1, Q2, und Q3 statt - und mit sehr wenig Anlauf. Nur das einstündige freie Training am Nachmittag blieb, um das beste Setup zu finden. Dem ohnehin zuletzt so überlegenen Verstappen schien das am besten zu gelingen.