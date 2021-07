Formel 1: Max Verstappens Vater Jos nach Crash sauer auf Hamilton und Wolff

Der Kanadier glaubt: „Ich denke, der Druck, auch bei seinem Heimrennen von Max geschlagen zu werden, war so groß, dass er dieses Risiko im Unterbewusstsein in Kauf nahm. Ich glaube, bei jedem anderen Rennen wäre er in dieser Kurve früher vom Gas gegangen.“ Absicht unterstellt er ihm freilich nicht: „Es war nicht so, dass Lewis so wie Michael Schumacher 1997 in Jerez bei mir absichtlich in das Auto von Max gelenkt hat. Er ließ es eben einfach drauf ankommen.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)