Formel 1, Sprintrennen in Silverstone: Das sagen Vettel, Hamilton

Der Motorsportchef haderte - ähnlich wie Vettel - mit der Dauer des Sprints. Im Vergleich zum viermaligen Weltmeister würde Wolff die Anzahl der Runden aber noch deutlich nach unten schrauben. Statt 17 Runden wie in Silverstone hätte der Österreicher lieber nur fünf oder acht. Die Begründung: Um vor dem Rennen am Sonntag kein Risiko einzugehen, würden die Fahrer ohnehin auf Überholmanöver verzichten, also würde ein kürzerer Sprint genügen.