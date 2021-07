Formel 1, Sprintrennen: Qualifying-Reformen - so liefen bisherige Versuche

Doch all das überzeugte kaum. 2006 kam es daher zum Wechsel auf jenes Format, das bis heute in seinen Grundzügen Bestand hat: Das Qualifying ist in drei Segmente aufgeteilt und nach jedem dieser Abschnitte scheiden die jeweils langsamsten fünf Fahrer aus – bis zum Top-10-Shootout in Q3. Änderungen gab es nur in Details, was zum Beispiel Betankung und Reifenwahl betrifft. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)