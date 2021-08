Formel 1: Ex-Manager von Michael Schumacher hat keinen Kontakt mehr

Schumis Stuttgarter Manager hat in einem Buch jetzt seine rund 20 Jahre an der Seite des deutschen Formel-1-Rekordweltmeisters aufgeschrieben. “Benzin im Blut” kommt am 27. August auf den Markt, passend zum 30-jährigen Jubiläum von Schumachers Formel-1-Debüt in Spa. Auf der Ardennenachterbahn raste der Kerpener auf Startplatz sieben – und ließ so seinen eigenen Stern aufgehen.