Formel 1: Warum die Spa-Farce Schumachers Team Millionen kosten kann

Viel Spaß in Spa hatten die Formel-1-Piloten an diesem Sonntag nicht. Zwei ganze und drei “halbe” Runden hinterm Safetycar durften sie drehen. Die restliche Zeit verbrachten sie in ihren Garagen, Motorhomes oder an den Kommandoständen. Grund: Belgischer Landregen, der die Rennstrecke unbefahrbar machte. Das größte Problem war dabei nicht das Aquaplaning, auf dem die Autos aufschwimmen und abfliegen können, sondern die Gischt.