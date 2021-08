Formel 1: Michael Schumacher gibt 1991 F1-Debüt in Spa - Peter Sauber blickt zurück

Sauber erinnert sich an seine ersten Begegnungen mit ihm: “Wir hatten 1989 im Herbst die drei Junioren zusammen. Beim ersten Test ist es nicht so aufgetreten, dass einer am schnellsten war. Eher sogar Heinz-Harald. Aber was schon klar war, war der Ehrgeiz und Wille von Michael. Das habe ich förmlich gespürt.”