Formel 1: Michael Schumacher gibt in Spa 1991 Debüt - Eddie Jordan blickt zurück

Jordan: Nach dem Rennen in Belgien hatte sich Bernie (Ecclestone; d. Red.) in ihn verliebt. Und auch Neerpasch war der Meinung, Jordan wäre nicht das richtige Team für das Wunderkind. Er führte mich richtig vor. Er änderte nachträglich den Vertrag, indem er ein Wort austauschte. Ich hasste ihn damals, aber heute muss ich sagen: Ohne ihn und Mercedes hätte es einen Schumacher in der Formel 1 niemals gegeben. Jedenfalls wehrte ich mich vor dem Italien GP mit Händen und Füßen. Doch Bernie hatte mich in der Hand, weil er mir ja in Belgien 14 Tage zuvor das Geld gegeben hatte. Er sagte: “Eddie, ich brauche einen starken Deutschen, unbedingt, und mit Schumacher habe ich ihn. Er wird ab sofort Benetton fahren. Ich finde eine Lösung.”