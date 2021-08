Formel 1: Motorenrätsel bei Red Bull vs. Mercedes - Marko wehrt sich

In der Tat: Vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone hatte Red-Bull-Honda Vorteile beim Topspeed. In Silverstone und Ungarn dominierte plötzlich wieder Mercedes. Was das von Marko erwähnte Aerodynamikpaket von Mercedes betrifft: Dort glauben die Techniker, dass die Neuerungen am Unterboden und den Leitblechen zwei Zehntel gebracht haben. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)