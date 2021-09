Formel 1, GP Zandvoort: Sainz crasht heftig, Verstappen fährt Bestzeit

Für einen Schreckmoment sorgte Carlos Sainz im Ferrari: Der 27-Jähriger verlor in der zweiten Kurve der Strecke offensichtlich die Kontrolle über seinen roten Flitzer, drehte sich in der Folge in der dritten Kurve und krachte in den Reifenstapel, woraufhin die Rote Flagge geschwenkt und die Session unterbrochen wurde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)