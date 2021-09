Formel 1: Lewis Hamilton lobt Strafe für Max Verstappen, Experten sind sich uneins

Und Red Bull? Dort nimmt man die Strafe an. Motorsportchef Helmut Marko zu SPORT1: „Ob es gerecht ist, weiß ich nicht. Wenn man den Ausgang in Silverstone sieht, sicher nicht. Aber wir versuchen jetzt in Sotschi das Beste daraus zu machen.“ In England bekam Hamilton für seinen Verstappen-Abschuss zwar eine Zehn-Sekunden-Strafe, konnte das Rennen aber dennoch gewinnen, während Verstappen zum Check nach seinem Mega-Aufprall ins Krankenhaus kam.