Formel 1: Mick Schumacher bleibt bei Haas - Bekenntnis von Ferrari

In Zukunft wird der Haas in Maranello und Varanano (beim Rennwagenbauer Dallara) gebaut und entwickelt, vom Teamsitz in Banbury (GB) aus werden die Formel-1-Autos der US-Mannschaft eingesetzt. Gute Voraussetzungen also auch für Mick Schumacher, der in diesem Fall vom großen Namen profitiert.