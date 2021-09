Formel 1, Monza: Danner bewertet Crash zwischen Verstappen und Hamilton

Und weiter: „Bei den beiden mussten sie irgendwann mal vehement eingreifen. Sie mussten ein Exempel statuieren und sagen: ‚Wir wollen nicht, dass ihr euch von der Strecke haut.‘ Die drei Plätze Strafversetzung gehen in Ordnung. Es ist blöd, aber für Verstappen kein so großer Beinbruch. In Sotschi kann man gut überholen.“