Formel 1: Hamilton und Verstappen kämpfen um WM-Titel - der F1-Streckencheck

In Istanbul war Newey beim GP der Türkei das erste Mal wieder vor Ort. Marko: „Und er erkannte gleich, dass wir Abstimmungsprobleme mit dem Auto hatten. So hatten wir keine Chance. Das soll in Zukunft wieder besser werden. Wir müssen wieder das Optimale aus dem Auto rausholen, um eine Chance zu haben. Ich hoffe, dass uns das schon am Wochenende in Austin gelingt.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)