Formel 1: Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger liefern sich Simulator-Duell

Kurios: Der Bruder von Formel-1-Star Sebastian Vettel konnte so erstmals das Gefühl erleben, das sein Bruder 2020 in der Königsklasse auch hatte. „Formel-1-Fahren ist immer etwas Besonderes“, so Fabian Vettel, der zuletzt in der ADAC GT4 Germany am Hockenheimring Platz vier belegte.