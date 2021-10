Formel 1: Lawrence Stroll sieht Sebastian Vettel als wichtig für die Zukunft von Aston Martin

An Selbstbewusstsein mangelt es Lawrence Stroll jedenfalls nicht. Er will es in Zukunft mit den ganz Großen des Formel-1-Sports aufnehmen. „Wir alle wissen, was Ferrari für die Königsklasse bedeutet“, betont er. „Ihnen dürfte es doch gefallen, wenn sie weniger Druck haben. Viele glauben, jedenfalls dass wir das nächste ‚große Ding‘, die nächste Erfolgsgeschichte in der Formel 1 sein werden. Das hat mir Sebastian vor ein paar Wochen auch gesagt. Das ist das Gefühl im Fahrerlager.“