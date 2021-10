Formel 1, USA: Mercedes-Boss Toto Wolff verneigt sich vor Red Bull - Stimmen

... über Störgeräusche von außen im Titelrennen: „Am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir die Fans haben und auch die Medien. Aber eigentlich ist es nur ein Geräusch. Das kann man lesen in der Mittagspause oder beim Frisör. Am Ende des Tages musst du dich darauf konzentrieren, was in der Firma stattfindet.“