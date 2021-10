NASCAR-Ausflug für Schumacher "interessante Erfahrung"

Haas-Pilot Schumacher feiert am Wochenende in Austin/Texas seine US-Premiere in der Königsklasse. "Ich freue mich auf Austin, es ist eine extrem schöne Rennstrecke", sagte Schumacher und schwärmte vom "amerikanischen Feeling." Für das Hinterbänklerteam Haas ist es das Heimrennen. "Inwiefern es gut laufen wird oder nicht, müssen wir abwarten", sagte Schumacher.