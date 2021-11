Formel 1 in Brasilien: Stimmen mit Verstappen, Hamilton, Vettel und Mick Schumacher

... über die Aufholjagd von Lewis Hamilton: „Ich habe gesagt, er kommt in die Top 10. Aber es war atemberaubend, wie der an Norris vorbei ist. Ich dachte, der hat einen Gang weniger. Das ist sehr beeindruckend. Wir müssen morgen an Bottas vorbeikommen, sonst bestimmt der das Tempo. Und der wird so trödeln, dass der Hamilton noch mehr Chancen hat, ganz nach vorne zu kommen.“