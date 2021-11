Formel 1 in Katar: Mercedes zofft sich weiter mit Red Bull - Wolff kritisiert Verstappen-Urteil

Er erklärt mit Blick auf die in Sachen Topspeed wiedererstarkten Red Bulls: „Sie sind dieses Wochenende, trotz einen großen Heckflügels, gleichschnell wie wir. Also haben sie wohl einen guten Job gemacht. Ich bin happy, wenn sie happy sind. Mal sehen, was wir dann in Saudi-Arabien für Kommentare von ihnen hören.“