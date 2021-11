Formel 1: Manöver von Verstappen gegen Hamilton wird nicht bestraft

Die Fahrer, so Wolff, bräuchten Klarheit darüber, auf welche Weise sie sich auf der Innenbahn verteidigen dürfen. In Sao Paulo hatte sich Hamilton außen neben Verstappen gesetzt und lag schon leicht vorne. Der Niederländer bremste auf der Innenbahn aber später, wurde dadurch aus der Kurve getragen und drängte auch Hamilton in die Auslaufzone. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)