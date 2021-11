Formel 1, Katar: Max Verstappen mit Klartext, Lewis Hamilton weicht aus

In der Pressekonferenz richtete sich das Hauptaugenmerk auf das Duell der beiden WM-Rivalen in Runde 48 von Sao Paulo. Hamilton drückte sich um eine klare Aussage: „Ich habe gewonnen, es war ein sehr emotionales Wochenende für alle und am Ende hat das Team mit dem Sieg bekommen, was es verdient hat. Ich vergeude meine Energie nicht darauf, was in Brasilien passiert ist oder ob Max nun eine Strafe bekommen sollte oder nicht.“