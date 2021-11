Formel 1: McLaren-Teamchef Andreas Seidl über Ricciardo, Norris und Ziele

Seidl: Ich bin kein Freund von Quervergleichen. Ich weiß nur, dass Lando erst im dritten Jahr in der Formel 1 fährt und sich jedes Jahr weiterentwickelt hat. Aber er hatte bisher noch kein Auto, mit dem er konstant um Siege und damit um Titel fahren kann. Klar ist aber, dass ein Fahrer in seiner dritten Saison noch nicht perfekt sein kann. Klar ist aber auch, dass er alles hat, was es braucht, um Weltmeister zu werden. Auch was die Zusammenarbeit mit dem Team betrifft. Wir planen jedenfalls noch lange mit ihm.