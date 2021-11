Formel 1: Mick Schumacher verschickt besondere Weihnachtskarte

2021 hat Schumi junior noch zwei Formel-1-Rennen vor der Brust. 2022 will sich der Ferrari-Junior für mehr empfehlen – um am Ende wie sein Vater im roten Renner zu landen. Zu SPORT1 sagt er: „Mein Fokus liegt auf nächstem Jahr. Da will ich gut abschneiden und mein Talent und meinen Arbeitswillen zeigen und beweisen, dass ich das Zeug habe, in der Formel 1 auch weiter vorn mitzumischen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)