Formel-1-Posse: Verstappen soll Auto von Hamilton beschädigt haben

Der neueste Verdacht: Ab Tempo 260 klappt ein Element des Mercedes nach unten und verringert so den Luftwiderstand. Marko zu SPORT1: „Das hat nichts mit der DRS-Unregelmäßigkeit zu tun, die jetzt untersucht wird. Es ist im Prinzip so ähnlich wie das, was sie uns in der ersten Saisonhälfte vorgeworfen haben.“ Damals hatte der Weltverband ab Baku die Regeln zur Flexibilität von Flügeln verschärft, Red Bull und einige andere Teams mussten ihre Heckflügel anpassen.