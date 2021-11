Formel 1: Sebastian Vettel überrascht mit einer feuchtfröhlichen Anekdote

„Normalerweise feiere ich das nicht so groß, aber ich dachte mir, dass 30 etwas Spezielles ist. Ich war in bester Laune, wenn du weißt, was ich meine“, erklärt Vettel Schumi junior augenzwinkernd, und deutet mit einer unmissverständlichen Geste an, dass er dabei auch tief ins Glas geschaut hat. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)