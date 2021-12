Der WM-Zweikampf Hamilton-Verstappen im Zeitraffer

Großer Preis von Saudi-Arabien (21. Rennen): Crash, Boom, Bang! Hamilton setzt sich in der Nervenschlacht von Dschidda gegen Verstappen durch. Mehrfach beharken sie sich Rad an Rad. Verstappen verteidigt sich nach Ansicht der Rennleitung in einer Situation regelwidrig und soll Hamilton vorbeilassen. Dabei kommt es zum Kontakt, an dem niemand die Schuld haben will. Es geht punktgleich ins Saisonfinale - in dem Verstappen wegen der mehr erzielten Siege (9:8) der neue Weltmeister wäre, wenn beide Kontrahenten die Punkteränge verpassen sollten. Verstappen - Hamilton 369,5:369,5.