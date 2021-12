Formel 1: Bernie Ecclestone bei SPORT1 über Mercedes, Verstappen & Titel-Drama

Ecclestone: So weit wäre es nie gekommen. Ich hätte zum Beispiel nie zugelassen, dass während des Rennens übers Fernsehen die ganzen Funksprüche von den Teamchefs zur Rennleitung zu hören sind. Ich hätte solche Kommunikation während des Wettbewerbs grundsätzlich verboten. Man kann doch nicht einen Rennleiter so unter Druck setzen, und das auch noch öffentlich. Das darf nächstes Jahr nicht mehr passieren. In meiner Zeit hat es auch Streitereien gegeben. Dann habe ich alle Herren zu mir ins Zimmer gebeten und die Sache in einem Gespräch geklärt. Ich hätte sie auch gestern daran erinnert, dass der Sport größer ist als jeder einzelne von ihnen. Ich hätte besonders Toto Wolff klar gemacht, dass Max den Titel am Ende sauber auf der Strecke gewonnen hat. Und dass deshalb das Ergebnis genau so bleiben muss.