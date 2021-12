Formel 1: Lewis Hamilton legt gegen Max Verstappen nach - neue Details

Das spielt vorm Finale in Abu Dhabi am kommenden Wochenende vor allem Lewis Hamilton in die Karten. Der legt verbal deshalb zusätzlich den Finger in die Wunde. „Ich versuchte hier wirklich, im Auto die Fassung zu bewahren“, sagt der Mercedes-Star. „Ich bin in 28 Jahren Rennsport gegen viele Piloten gefahren, und da gab es unter den Top-Piloten einige, die ein wenig über dem Limit operierten; Fahrer, für die Regeln offenbar nicht gelten, oder sie denken nicht an die Vorschriften.“