Formel 1: Mick Schumacher emotional über Vater Michael in Netflix-Doku

All das zu sehen, sei für Schumacher Junior „ein besonderer Moment“ gewesen. Der 22-Jährige, der in seiner ersten F1-Saison den 19. Platz belegte und in der kommenden Saison Ersatzfahrer bei Ferrari wird, erklärte, seinen eigenen Weg zu gehen, „aber den Vergleich mit meinem Papa suche ich schon.“