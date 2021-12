Formel 1: Mick Schumacher gibt Update nach Crash in Saudi-Arabien

Vier Tage nach seinem heftigen Unfall beim Großen Preis der Formel 1 in Saudi-Arabien meldet sich Mick Schumacher (22) aus Abu Dhabi zu Wort. Der Haas-Pilot hatte die Kontrolle über sein Auto beim Rennen in Jeddah verloren und war hart in die Bande eingeschlagen. Der GP musste daraufhin unterbrochen werden.