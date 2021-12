Formel 1, Saudi-Arabien: Hamilton siegt nach Crash mit Verstappen, Vettel & Schumacher raus

Die Formel 1 bekommt das spannendste Saisonfinale ihrer langen Geschichte, Herausforderer Verstappen und Rekordweltmeister Hamilton reisen punktgleich zum Saisonfinale in Abu Dhabi - doch an diesem Sonntag in Saudi-Arabien ist viel vorgefallen: Strategiepoker, Feilschen wie am Basar, eine Farce, gar ein Foulspiel?