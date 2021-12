Formel 1: Schmutziges Finale? - Hill und Villeneuve über Schumacher, Hamilton und Verstappen

„Das war nicht Formel 1, das war Leih-Kart-Fahren: Es war einfach alles falsch daran“, bewertet Villeneuve in die jüngsten Vorkommnisse in Jeddah. „Max fährt von der Strecke und erzielt einen Vorteil. Auf der anderen Seite waren seine Vorderräder vor den Hinterrädern von Lewis. In den Regeln steht, dass du dann Platz lassen musst, was Lewis nicht getan hat. Wahrscheinlich hätte Max die Kurve auch so nicht bekommen, aber welcher Regel folgt man nun?“, fragt der Kanadier.