Formel 1: Michael Schumacher vs. Villeneuve 1997 in Jerez - ahmt es Verstappen gegen Hamilton nach?

Das Chaos-Rennen in Saudi-Arabien und die Aussicht auf ein womöglich noch chaotischeres Saisonfinale zwischen WM-Leader Max Verstappen und dem punktgleichen Verfolger Lewis Hamilton weckt überall Erinnerungen an die ultimative Eskalation, in der 1997 der Titelkampf zwischen Michael Schumacher und Jacques Villeneuve endete.