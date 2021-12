Formel 1: Verhandlungen mit Rennleitung sorgen für Unverständnis & Chaos

Masi ließ sich schließlich von Mercedes das Go dafür geben, dass Ocon das Feld beim folgenden Restart anführen werde. Auch Red Bull gab nach kurzer Bedenkzeit schließlich das Okay, dass sich Verstappen hinter Hamilton auf Platz drei einreiht. Verstappen verlor also zwei Positionen, obwohl er sich nur gegen Hamilton einen unlauteren Vorteil erschlichen hatte.