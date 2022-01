Formel 1: Liegt Max Verstappen der neue Red Bull von 2022?

Entsprechend wichtig sei die schnelle Anpassung an die neuen Rennwagen. Das allerdings bereitet dem Niederländer keine Sorgen. „Jeder fragt immer: ‚Wie ist dein Fahrstil?‘“, sagt er. „Nun, ich glaube nicht, dass ich einen habe. Man passt sich einfach der Situation an. Das ist dein Fahrstil, denn wenn das Auto untersteuert, musst du dich an das Untersteuern anpassen. Und wenn das Auto übersteuert ist, muss man sich darauf einstellen. Daher denke ich, dass Anpassung am Ende des Tages der Schlüssel ist.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)