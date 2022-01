Formel 1: Stefano Domenicali will Comeback in Deutschland - F1-Boss hofft auf Mick Schumacher

Domenicali: Genau, und ich werde diese guten alten Tage nie vergessen. Die Deutschen sind leidenschaftliche Motorsport-Fans, die Stimmung am Nürburgring und in Hockenheim war immer fantastisch. In Anbetracht dieses Interesses glaube ich, dass darauf im Moment nicht die richtige Antwort gegeben wird. Auch deshalb möchte ich Anfang 2022 das Gespräch mit den Promotern, aber auch anderen interessierten Parteien in Deutschland suchen. Es soll eine offene Diskussion werden, um auszuloten, wie die Formel 1 nach Deutschland zurückkehren kann. Und ich werde dabei eine aktive Rolle einnehmen.