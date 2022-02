Formel 1: Hamilton bricht Schweigen nach Gerüchten um Rücktritt

„Hallo zusammen, ich wünsche euch ein frohes chinesisches Neujahr. Möge euch das neue Jahr Glück und alles bringen, was ihr euch wünscht“, sagt Hamilton in einem Video, welches Mercedes zum größten chinesischen Feiertag veröffentlichte. Er präsentiert sich in Mercedes-Teamkleidung und einer neuen Kurzhaarfrisur. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)