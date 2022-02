Sebastian Vettel scheitert bei Race of Champions im Finale an Sebastien Loeb

Erstmals fand das Race of Champions unter eisigen Bedingungen statt, wenig überraschend kamen die Rallye-Piloten auf dem kurzen Rundkurs mit unterschiedlichen Fahrzeugen am besten zurecht. Den Titel im Ländervergleich am Samstag hatte Norwegen gewonnen, der frühere Rallye-Weltmeister Petter Solberg siegte gemeinsam mit seinem Sohn Oliver.