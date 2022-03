Formel 1: Das Rennen in Saudi-Arabien mit Verstappen und Hamilton LIVE im TV, Stream, Ticker

Doch bereits vor dem Rennstart gab es einiges an Gesprächsbedarf: Am Freitag schockte ein Drohnenangriff den Motorsport-Zirkus. Jemenitische Huthi-Rebellen griffen in der Nähe der Rennstrecke eine Ölraffinerie an. Trotz der unsicheren Lage entschied sich der Formel-1-Zirkus, das Wochenende wie geplant fortzusetzen.