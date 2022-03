Formel 1: Desaster-Auftakt für McLaren - so will Teamchef Andreas Seidl entgegenwirken

Seidl: Das ist im Moment schwierig zu beantworten. Ich glaube aber, das brauchen wir nicht. Ich glaube nach wie vor an unser Basispaket. Jetzt geht es darum, aus diesem Paket das Optimale herauszuholen, besonders was den Grip betrifft. Wir arbeiten Tag und Nacht auf Hochtouren, produzieren auch schon Teile, die unser Tempo verbessern können. Aber eine Garantie, in welcher Kalenderwoche wir wieder in Normalform sind, kann ich nicht geben. Dafür ist das Thema zu komplex. Was ich aber sagen kann: Wir haben bei McLaren sowohl was Mitarbeiter als auch Ressourcen betrifft, alle Möglichkeiten um zurückzuschlagen.