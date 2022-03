Formel 1: Haas zieht bei Nikita Mazepin die Reißleine - wird Pietro Fittipaldi Teamkollege von Mick Schumacher?

Beim Test kommende Woche in Bahrain dürfte Testfahrer Pietro Fittipaldi (25) im Haas sitzen. Das deutet ein frischer Tweet des Teams mit einem Foto hin, auf dem Fittipaldi am Steuer des Haas in Bahrain zu sehen ist. In dem Fall würde die Haas-Fahrerpaarung zur namhaftesten in der Königsklasse. Denn Fittipaldi ist der Enkel von keinem Geringeren als Emerson Fittipaldi. Der Brasilianer (75) hat 1972 und `74 den WM-Titel in der Formel 1 geholt. Mick Schumachers Vater Michael gewann von 1994-2004 sieben Mal die WM.