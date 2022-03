Formel 1: Lewis Hamilton berichtet von mentalen und emotionalen Problemen - Gerüchte um Rücktritt

„Es ist bis jetzt schon so ein schweres Jahr, mit allem, was um uns herum geschieht. Schwer, an manchen Tagen positiv zu bleiben. Ich habe schon seit langer Zeit mental und emotional Probleme. Weiterzumachen ist ein ständiger Kraftakt. Aber wir werden weiter kämpfen“, schrieb er: „Wir haben so viel zu tun und so viel zu erreichen.“