Formel 1: Red Bull und Co. wollen Regel-Änderung - Gewichtsproblem sorgt für F1-Zoff

Marko: „Es gibt im Moment noch Streit um den Antrag. Was uns betrifft: Es stimmt, dass wir bei den ersten Tests in Barcelona übergewichtig unterwegs waren. Aber das ist nicht repräsentativ, weil wir schon beim letzten Test nächste Woche und zum Saisonauftakt in Bahrain mit neuen, leichteren Teilen fahren werden. Trotzdem schließen wir uns dem Antrag an, weil die Mehrheit der Teams es so will.“