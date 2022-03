Formel 1: Sebastian Vettel Auto von Aston Martin wirkt im Vergleich zu Mercedes sehr breit

McCullough bezieht sich dabei auch auf die Aussage seines Technikchefs vom Tag der Enthüllung: „Andy Green hat gesagt, dass wir uns nicht in eine Sackgasse begeben wollten. Das gibt uns jetzt die Freiheit, an frischen Lösungen zu arbeiten. Ich schätze, dass sich die Autos im Laufe der Monate einander angleichen, wenn auch nicht jeder so extreme Lösungen an den Wagen bringen wird, wie wir sie bislang gesehen haben.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)