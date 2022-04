Formel 1: George Russell überrascht mit Aussagen zu Lewis Hamilton

Vor allem das Hüpfen des Autos auf den Geraden kriegt Mercedes weiterhin nicht in den Griff. „Es schnürt dir die Luft ab. Ich hoffe wirklich, wir finden eine Lösung, denn so extrem hat es sich noch nie angefühlt“, berichtet Russell über seine Eindrücke aus dem Cockpit: „Es ist so stark, dass ich dieses Wochenende erstmals Probleme mit meinem Rücken hatte und sogar Schmerzen in der Brust.“