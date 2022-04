Formel 1: Helmut Marko über Probleme bei Red Bull, Verstappen vs. Leclerc und Gespräche mit Porsche

Charles Leclerc zeigt in seinem Ferrari eine dominante Vorstellung, Weltmeister Max Verstappen schied im Red Bull dagegen bereits in zwei Rennen vorzeitig aus. Am kommenden Wochenende kommt es mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) zum ersten Rennen auf europäischem Boden.